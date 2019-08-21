21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Yılın transferinde şok iddia! Galatasaray'da Fatih Terim Falcao'yu istemiyor
Kulisleri sallayan Radamel Falcao iddiası... Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao için artık KAP bekleniyor ve taraftarlar da yeni golcüleri için heyecanla bekliyorlardı... Ancak resmi imzaya kalan transferde yaşanan son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 21.08.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 16:55
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