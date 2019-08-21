21 Ağustos 2019, Çarşamba

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Yılın transferinde şok iddia! Galatasaray'da Fatih Terim Falcao'yu istemiyor

Kulisleri sallayan Radamel Falcao iddiası... Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao için artık KAP bekleniyor ve taraftarlar da yeni golcüleri için heyecanla bekliyorlardı... Ancak resmi imzaya kalan transferde yaşanan son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 16:55
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Yılın transferinde şok iddia! Galatasaray'da Fatih Terim Falcao'yu istemiyor

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

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Yılın transferinde şok iddia! Galatasaray'da Fatih Terim Falcao'yu istemiyor

Transfer için çalışmalarını sürdüren Aslan'da bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Yılın transferinde şok iddia! Galatasaray'da Fatih Terim Falcao'yu istemiyor

Galatasaray'ın KAP'a bildirmeye hazırlandığı Falcao hakkında kulisleri sallayan bir gelişme yaşandı.

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Yılın transferinde şok iddia! Galatasaray'da Fatih Terim Falcao'yu istemiyor

Yaklaşık 1.5 aydır Falcao transferiyle uğraşan ve KAP açıklaması yapmaya hazırlanan Galatasaray yönetimine İspanya'dan ilginç bir tepki geldi.

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Yılın transferinde şok iddia! Galatasaray'da Fatih Terim Falcao'yu istemiyor

Falcao'nun maliyetini, yaşını ve son performansını değerlendiren menajer Bayram Tutumlu, Başkan Mustafa Cengiz'e çağrıda bulunurken, ünlü menajer sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

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