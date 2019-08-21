21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Hakem atamalarına Fenerbahçelilerden büyük tepki! Galatasaray...
İlk haftası geride bırakılan Süper Lig'de gözler ikinci haftaya çevrildi. MHK haftanın hakemlerini açıklarken, karar Fenerbahçe taraftarınca tepkiyle karşılandı. İşte ikinci haftanın hakemleri ve tepkilerin nedeni...
Giriş Tarihi: 21.08.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 15:24
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