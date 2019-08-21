21 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Hakem atamalarına Fenerbahçelilerden büyük tepki! Galatasaray...

İlk haftası geride bırakılan Süper Lig'de gözler ikinci haftaya çevrildi. MHK haftanın hakemlerini açıklarken, karar Fenerbahçe taraftarınca tepkiyle karşılandı. İşte ikinci haftanın hakemleri ve tepkilerin nedeni...

Giriş Tarihi: 21.08.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 15:24
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Hakem atamalarına Fenerbahçelilerden büyük tepki! Galatasaray...

İlk haftası geride bırakılan Süper Lig'de, ikinci haftanın hakemleri de belli oldu.

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Hakem atamalarına Fenerbahçelilerden büyük tepki! Galatasaray...

Sürpriz birçok sonuca imza atılan ligin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gazişehir'i 5-0 mağlup ederek ligde 123 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

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Hakem atamalarına Fenerbahçelilerden büyük tepki! Galatasaray...

Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu Galatasaray, açılış karşılaşmasında ligin yeni ekibi Denizlispor'a 2-0 kaybetti.

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Hakem atamalarına Fenerbahçelilerden büyük tepki! Galatasaray...

Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin farklı galibiyetinin ardından haftayı 15. sırada tamamladı.

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Hakem atamalarına Fenerbahçelilerden büyük tepki! Galatasaray...

Geride bıraktığımız sezonun ikincisi Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olurken, şampiyonluğun bi diğer adayı Beşiktaş da Sivas'tan eli boş döndü.

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