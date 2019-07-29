Yıldızlar paylaşıldı! Biri Fenerbahçe'ye biri Galatasaray'a

Galatasaray, Emre için önce, "Kiralama bedeli ödemeyelim, bir sonraki transferinden yüzde 50 pay verelim" teklifini sundu.

İspanyollar ilk etapta kabul etti ancak daha sonra Rennes Kulübü devreye girince fikir değiştirip, 3 milyon Euro bonservis parası istedi.