29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Yıldızlar paylaşıldı! Biri Fenerbahçe'ye biri Galatasaray'a
Transfer çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezon öncesi transferde de zaman zaman karşı karşıya gelmişti. Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldızı veto edince taraflar adeta anlaşma konumuna geldi...
Giriş Tarihi: 29.07.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 11:04
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