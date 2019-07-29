29 Temmuz 2019, Pazartesi
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İşte Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih
Galatasaray yönetimi, transferinde sona yaklaştığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu 3 Ağustos'ta Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile oynanacak hazırlık maçına getirmeyi hedefliyor.
Giriş Tarihi: 29.07.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 11:08
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Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih
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Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih
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Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih
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Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih
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Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih
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