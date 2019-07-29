29 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih

Galatasaray yönetimi, transferinde sona yaklaştığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu 3 Ağustos'ta Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile oynanacak hazırlık maçına getirmeyi hedefliyor.

Giriş Tarihi: 29.07.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 11:08
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Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih
Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih

Dört koldan Falcao transferini bitirmek için çabalayan Galatasaray, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih
Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih

Kolombiyalı golcü ile anlaşan, Monaco kulübünü de ikna etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin cumartesi günü Sampdoria ile oynayacağı son hazırlık maçından önce transferi sonlandırmak istiyor.

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Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih
Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih

Yönetimin hemen ardından da oyuncuyu İstanbul'a getirip 3 Ağustos'ta Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile oynanacak hazırlık maçında Falcao ile gövde gösterisi yapmayı planladığı öğrenildi.

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Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih
Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih

Aynı gün futbolcunun isminin yer aldığı formaların da GS Store'larda satışa sunulacağı kaydedildi.

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Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih
Galatasaray'ın Falcao'yu getirmeyi planladığı tarih

PORTEKİZ İHTİMALİ YOK

Bu arada Portekiz medyası Porto-Monaco karşılaşması sonrasında Falcao'nun Portekiz'e dönüş ihtimalinden söz etmezken, Kolombiyalı golcünün yüksek maliyeti nedeniyle Roma'nın da transferde geri adım attığı ifade edildi.

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