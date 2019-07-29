29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Drogba tekrar devrede! Aslan bombaları patlatıyor
Galatasaray transfer bombalarını patlatmak için gün sayıyor. Şu ana kadar birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, dünyaca yıldızı isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Özellikle Falcao transferi taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı. Farklı isimlerle de temas kuran Aslan'da daha önce Michael Seri transferinde büyük rol oynayan Didier Drogba farklı bir isim için tekrar devreye giriyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.07.2019 01:25 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 07:53
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