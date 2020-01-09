09 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Yıldız oyuncuya flaş teklif! Bir dönem kapanıyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ilk devredeki oyundan memnun olmamış ve ocak ayını işaret ederek büyük değişimlerin olacağının sinyallerini vermişti. Öyle de oldu... Leipzig'ten sol bek Saracchi'yi, Monaco'dan ise eski oyuncusu Onyekuru'yu kiralayan sarı-kırmızılılar üçüncü bombasını Jesse Sekidika ile patlatmıştı. Bu kapsamda Cimbom'un elinde 17 yabancı isim varken, takımdan ayrılacaklar da belli olmaya başladı. Luyindama'nın sözleşmesi dondurularak Linnes kadroya dahil edilecek. Kadro dışı kalan Steven Nzonzi, Linnes'in gelmesiyle sözleşmesinin feshi beklenen Mariano, Onyekuru transferiyle askıya çıkan Babel gibi isimlerin gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fakat asıl transfer ise bambaşka... İşte Galatasaray'da transferlerde son durum ve sarı-kırmızılıları heyecanlandıracak o gelişme...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 10:05
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Yıldız oyuncuya flaş teklif! Bir dönem kapanıyor
Ara transfer dönemi çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da gelecek ve gidecek oyuncular belli olmaya başlarken umulmadık bir gelişme yaşandı.
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Yıldız oyuncuya flaş teklif! Bir dönem kapanıyor

Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'in ilk 17 haftasını 27 puanla kapatırken 7. sırada yer aldı ve beklentileri karşılayamadı.

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Yıldız oyuncuya flaş teklif! Bir dönem kapanıyor

Şampiyonlar Ligi'ne de erken havlu atan Aslan'da takımın sahada gösterdiği performans umut vermezken gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti.

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Yıldız oyuncuya flaş teklif! Bir dönem kapanıyor

İlk yarı itibarıyla takımdaşlık olgusundan uzak bir görüntü çizen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim duruma el koyma kararı almıştı.

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Yıldız oyuncuya flaş teklif! Bir dönem kapanıyor

Deneyimli teknik adam yaptığı konuşmalarda sık sık ocak ayını işaret etmiş ve yapılacak olan büyük değişikliğin sinyallerini vermişti.

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