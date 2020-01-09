Yıldız oyuncuya flaş teklif! Bir dönem kapanıyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ilk devredeki oyundan memnun olmamış ve ocak ayını işaret ederek büyük değişimlerin olacağının sinyallerini vermişti. Öyle de oldu... Leipzig'ten sol bek Saracchi'yi, Monaco'dan ise eski oyuncusu Onyekuru'yu kiralayan sarı-kırmızılılar üçüncü bombasını Jesse Sekidika ile patlatmıştı. Bu kapsamda Cimbom'un elinde 17 yabancı isim varken, takımdan ayrılacaklar da belli olmaya başladı. Luyindama'nın sözleşmesi dondurularak Linnes kadroya dahil edilecek. Kadro dışı kalan Steven Nzonzi, Linnes'in gelmesiyle sözleşmesinin feshi beklenen Mariano, Onyekuru transferiyle askıya çıkan Babel gibi isimlerin gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fakat asıl transfer ise bambaşka... İşte Galatasaray'da transferlerde son durum ve sarı-kırmızılıları heyecanlandıracak o gelişme...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





