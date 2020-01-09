09 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray kanadını buldu! Rodrigues, Onyekuru, şimdi de...

Sezonun ilk yarısından itibaren katıldığı kulvarlarda taraftarlarının istediği performansı gösteremeyen Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Kadroda büyük bir değişiklik olacağının sinyalini veren teknik direktör Fatih Terim, bunu uygulamaya soktu. Son yıllarda hızlı kanat oyuncularında başarılı olan sarı-kırmızılı ekip sırasıyla Bruma, Rodrigues ve Onyekuru'yu alarak bu bölgede sıkıntı yaşamamıştı. Sezon sonunda Onyekuru'nun geri Monaco'ya dönecek olması sebebiyle Cimbom, bu bölgeye yeni oyuncusunu buldu bile! İşte o isim ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 13:53
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Galatasaray kanadını buldu! Rodrigues, Onyekuru, şimdi de...

Sezon başı yaptığı flaş transferlerden bekleneni alamayan Galatasaray, Süper Lig'de ikinci yarıya iddialı bir kadroyla girebilmek için transfere yoğun mesai harcıyor.

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Galatasaray kanadını buldu! Rodrigues, Onyekuru, şimdi de...

Sarı-kırmızılı kurmaylar, 4 Ocak'ta resmen başlayan ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Onyekuru ve Saracchi'yi kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katmışlardı.

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Galatasaray kanadını buldu! Rodrigues, Onyekuru, şimdi de...

Galatasaray'da transferde hala gelecek ve gidecek oyuncular bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım bir adım daha ileri giderek Onyekuru'nun yerine gelecek sezon forma giyecek ismi de belirledi. İşte detaylar...

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Galatasaray kanadını buldu! Rodrigues, Onyekuru, şimdi de...

Henry Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray, sol açık sorununu geçici olarak çözdü. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı futbolcu, bonservisinin bulunduğu kulüp olan Monaco'ya geri dönecek.

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Galatasaray kanadını buldu! Rodrigues, Onyekuru, şimdi de...

ONYEKURU'NUN FORMASI EMRE KILINÇ'A

Sabah'ta yer alan habere göre Henry Onyekuru ile Galatasaray'ı tekrar buluşturan menajer William D'Avila, sezon sonunda da Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ı Galatasaray'a getirecek.

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