Galatasaray kanadını buldu! Rodrigues, Onyekuru, şimdi de...

Sezonun ilk yarısından itibaren katıldığı kulvarlarda taraftarlarının istediği performansı gösteremeyen Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Kadroda büyük bir değişiklik olacağının sinyalini veren teknik direktör Fatih Terim, bunu uygulamaya soktu. Son yıllarda hızlı kanat oyuncularında başarılı olan sarı-kırmızılı ekip sırasıyla Bruma, Rodrigues ve Onyekuru'yu alarak bu bölgede sıkıntı yaşamamıştı. Sezon sonunda Onyekuru'nun geri Monaco'ya dönecek olması sebebiyle Cimbom, bu bölgeye yeni oyuncusunu buldu bile! İşte o isim ve tüm detaylar...