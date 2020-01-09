09 Ocak 2020, Perşembe
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Galatasaray'da dördüncü transfer bombası! Yıldız isim...
Galatasaray, devre arası transfer döneminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'in bitmesiyle beraber tamamen transfer dönemine odaklanan sarı-kırmızılılar, Leipzig'ten Saracchi ve Monaco'dan Onyekuru'yu kiralamıştı. Son olarak Jesse Sekidika'yı da kadrosuna katan Aslan, dördüncü bombasını da patlatmaya hazırlanıyor! Teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği yıldız oyuncunun kulübüyle pazarlıklar ince elenip sık dokunuyor. İşte o isim ve transferin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 09.01.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 09:49
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