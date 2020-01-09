09 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da dördüncü transfer bombası! Yıldız isim...

Galatasaray, devre arası transfer döneminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'in bitmesiyle beraber tamamen transfer dönemine odaklanan sarı-kırmızılılar, Leipzig'ten Saracchi ve Monaco'dan Onyekuru'yu kiralamıştı. Son olarak Jesse Sekidika'yı da kadrosuna katan Aslan, dördüncü bombasını da patlatmaya hazırlanıyor! Teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği yıldız oyuncunun kulübüyle pazarlıklar ince elenip sık dokunuyor. İşte o isim ve transferin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 09:49
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Galatasaray'da dördüncü transfer bombası! Yıldız isim...

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde beklenileni veremedi.

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Galatasaray'da dördüncü transfer bombası! Yıldız isim...

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Galatasaray'da dördüncü transfer bombası! Yıldız isim...

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

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Galatasaray'da dördüncü transfer bombası! Yıldız isim...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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Galatasaray'da dördüncü transfer bombası! Yıldız isim...

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

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