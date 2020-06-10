10 Haziran 2020, Çarşamba

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Yıldız oyuncudan Galatasaray'a kötü haber! Transferi...

Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyerek 7 galibiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında bu serisini devam ettirmek istiyor. Liglere verilen aradan faydalanarak transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, gündemine Meksika ekiplerinden Tigres'te forma giyen yıldız bir ismi almıştı. Oyuncudan Cimbom'a kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 14:06
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Yıldız oyuncudan Galatasaray'a kötü haber! Transferi...

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'de müsabakalar yaklaşık 3 aydır oynanmıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıldız oyuncudan Galatasaray'a kötü haber! Transferi...

Hal böyle olunca gerek bu sezon gerekse gelecek sezon için kadro yapılanmasına ağırlık veren kulüpler transferde birçok isimle temas kurdu.

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Yıldız oyuncudan Galatasaray'a kötü haber! Transferi...

12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek Süper Lig'de ilk 26 haftada topladığı 50 puanla zirveyi 3 puan geriden takip eden Galatasaray, gelecek sezon için kolları sıvamış durumda.

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Yıldız oyuncudan Galatasaray'a kötü haber! Transferi...

Bu sezon kupanın sahibi olmak için kalan 8 haftayı minimum puan kaybı ile tamamlamak isteyen Aslan'ın gündemi son günlerde bir hayli yoğun.

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Yıldız oyuncudan Galatasaray'a kötü haber! Transferi...

Birçok oyuncunun ismi Galatasaray ile anılmaya devam ederken, sarı-kırmızılıların radarında olduğu öne sürülen bir isimden kötü haber geldi.

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