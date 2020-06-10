Galatasaray taktik çalıştı! İşte kareler...

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden idmanla ilgili şu bilgileri verdi: