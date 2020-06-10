10 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray taktik çalıştı! İşte kareler...

Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar start alacağının açıklanmasıyla beraber hazırlıklarını sıklaştırmıştı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışan sarı-kırmızılılar, günü taktik çalışarak sonlandırdı. İşte kareler...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 13:41
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Galatasaray taktik çalıştı! İşte kareler...

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden idmanla ilgili şu bilgileri verdi:

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray taktik çalıştı! İşte kareler...

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana core stabilizasyon hareketleri ile başlandı.

Daha sonra dinamik ısınma yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda gruplar hâlinde pas oyunu oynandı.

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Galatasaray taktik çalıştı! İşte kareler...

Ana bölümde ise teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

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Galatasaray taktik çalıştı! İşte kareler...

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Takımımız, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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