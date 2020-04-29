29 Nisan 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da büyük operasyon! 130 milyon...

Galatasaray Yönetimi, gelecek sezon öncesi takımda büyük bir operasyona hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar aldığı kararla büyük değişikliğe gidileceğinin sinyallerini verirken, bu operasyonun Cimbom'a getirisi 130 milyon TL olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 11:56
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Galatasaray'da büyük operasyon! 130 milyon...

Oyunculardan, ücretlerinde yüzde 30 indirim isteyen sarı kırmızılılar, ayrıca yıllık ücretleri 130 milyon TL'yi bulan Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Maicon, Babel, Seri ve Andone'yi gönderecek. İşte detaylar...

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Galatasaray'da büyük operasyon! 130 milyon...

Corona virüsü (koronavirüsü) salgınının yol açtığı zararı telafi etmek amacıyla futbolculardan ücretlerinde yüzde 30 indirim yapmalarını isteyen Galatasaray, sezon sonunda yeni bir tasarruf planını daha devreye sokacak.

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Galatasaray'da büyük operasyon! 130 milyon...

Futbol takımının halen 68 milyon Euro olan yıllık maaş bütçesini yüzde 30 indirip 50 milyon Euro'nun altına çekmeyi hedefleyen sarı kırmızılı yönetim, 8 oyuncusuyla sezon sonu yollarını ayırıp, toplamda 130 milyon TL'yi aşkın garanti ücret yükünden kurtulacak.

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Galatasaray'da büyük operasyon! 130 milyon...

TRANSFERDE YENi DÖNEM

Hürriyet'in haberine göre, maliyet ve performans kriterleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Selçuk İnan, Mariano, Nagatomo, kiralandıkları kulüplerden geri dönecek olan Diagne, Babel, Maicon ve takımda kiralık olarak forma giyen Seri ve Andone'ye veda edilecek.

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Galatasaray'da büyük operasyon! 130 milyon...

Yıllık garanti ücretleri 16 milyon 650 bin Euro artı 4 milyon TL olan bu futbolcuların yerine, Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç gibi genç ve daha düşük maliyetli oyuncular transfer edilecek.

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