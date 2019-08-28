Yıldız oyuncu kulübeye dönüyor! İşte Fatih Terim'in Kayserispor 11'i

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan son şampiyon Galatasaray, sezonun 3. haftasında deplasmanda İstiklal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırarak kötü gidişata son vermek istiyor. Kırmızı kart cezalısı Seri'den yararlanamayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor maçında sahaya süreceği 11'i belirledi.

Giriş Tarihi: 28.08.2019 19:27 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 20:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





