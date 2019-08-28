28 Ağustos 2019, Çarşamba

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Yıldız oyuncu kulübeye dönüyor! İşte Fatih Terim'in Kayserispor 11'i

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan son şampiyon Galatasaray, sezonun 3. haftasında deplasmanda İstiklal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırarak kötü gidişata son vermek istiyor. Kırmızı kart cezalısı Seri'den yararlanamayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor maçında sahaya süreceği 11'i belirledi.

Giriş Tarihi: 28.08.2019 19:27 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 20:25
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Yıldız oyuncu kulübeye dönüyor! İşte Fatih Terim'in Kayserispor 11'i

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, haftanın açılış maçında Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

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Yıldız oyuncu kulübeye dönüyor! İşte Fatih Terim'in Kayserispor 11'i

İki haftada bir yenilgi ve bir beraberlik alan ve henüz galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırarak galibiyet serisi oluşturmak istiyor.

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Yıldız oyuncu kulübeye dönüyor! İşte Fatih Terim'in Kayserispor 11'i

Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Aslan, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Yıldız oyuncu kulübeye dönüyor! İşte Fatih Terim'in Kayserispor 11'i

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antreman ısınma hareketleriyle başladı.

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Yıldız oyuncu kulübeye dönüyor! İşte Fatih Terim'in Kayserispor 11'i

Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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