28 Ağustos 2019, Çarşamba

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Galatasaray'da Diagne için dudak uçuklatan teklif! Görüşmeler başladı

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve ilk iki haftada henüz galibiyetle tanışamayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sezonun sona ermesinin ardından adı Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Mbaye Diagne'ye dudak uçuklatan bir teklif yapıldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 20:35
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Galatasaray'da Diagne için dudak uçuklatan teklif! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da Mbaye Diagne sevinci yaşanıyor.

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Galatasaray'da Diagne için dudak uçuklatan teklif! Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan bonuslarla birlikte 13 milyon euroya satın alınan Senagalli santrfor, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

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Galatasaray'da Diagne için dudak uçuklatan teklif! Görüşmeler başladı

Her ne kadar gol kralı olsa da teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girememiş, taraftarlar tarafından da istenmeyen adam ilan edilmişti.

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Galatasaray'da Diagne için dudak uçuklatan teklif! Görüşmeler başladı

Öyle ki sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya hesaplarından Mbaye Diagne'ye olumsuz mesajlar atıp takımda istemediklerini dile getirmişlerdi.

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Galatasaray'da Diagne için dudak uçuklatan teklif! Görüşmeler başladı

Finansal Fair Play yönünden sıkıntıda olan Galatasaray, oyuncu transferi yapmak için bonservisle oyuncu satmak zorunda olduğu için uzun süredir Mbaye Diagne'ye kulüp arıyordu.

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