28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Diagne için dudak uçuklatan teklif! Görüşmeler başladı
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve ilk iki haftada henüz galibiyetle tanışamayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sezonun sona ermesinin ardından adı Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Mbaye Diagne'ye dudak uçuklatan bir teklif yapıldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 28.08.2019 20:35
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