28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a Radamel Falcao transferinde büyük şok!
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Uzun süredir kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao tranferinde bir türlü mutlu sona ulaşamayan Galatasaray'da son dakika şoku yaşanıyor. İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.08.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 14:58
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