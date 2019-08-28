28 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Radamel Falcao transferinde büyük şok!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Uzun süredir kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao tranferinde bir türlü mutlu sona ulaşamayan Galatasaray'da son dakika şoku yaşanıyor. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 14:58
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Galatasaray'a Radamel Falcao transferinde büyük şok!

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'a Radamel Falcao transferinde büyük şok!

Mitroglou'nun takımdan ayrılmasının ardından Cimbom'da forvet'e takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Galatasaray'a Radamel Falcao transferinde büyük şok!

Forvet transferinde ilk aday ise Radamel Falcao.

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Galatasaray'a Radamel Falcao transferinde büyük şok!

Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği kolombiyalı yıldızın transferinde bir türlü mutlu sona ulaşamadı.

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Galatasaray'a Radamel Falcao transferinde büyük şok!

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala ise Cimbom girişimlerini arttırdı.

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