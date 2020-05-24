Yıldız oyuncu için sıraya girdiler! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılarak hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası erteleme kararı alan liglerde bütün kulüpler maddi zarara uğrarken, maçlara verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan takımların oyuncu arayışları sürüyor. Bu doğrultuda takviye çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. İşte detaylar...