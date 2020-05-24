24 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Yıldız oyuncu için sıraya girdiler! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılarak hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası erteleme kararı alan liglerde bütün kulüpler maddi zarara uğrarken, maçlara verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan takımların oyuncu arayışları sürüyor. Bu doğrultuda takviye çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 10:30
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Yıldız oyuncu için sıraya girdiler! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Corona virüsü salgını sonrası futbolda da köklü değişiklikler yolda... Mali durumları olumsuz etkilenen kulüpler, transfer harcamalarında daralmaya gidiyor.

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Yıldız oyuncu için sıraya girdiler! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ve Galatasaray da yeni sezonun transfer yapılanmasını yaparken bonservisi düşük isimlere yöneldi.

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Yıldız oyuncu için sıraya girdiler! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İki ezeli rakip zaman zaman aynı oyuncuya talip oluyor. Bunlardan biri de Mohammed Kudus...

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Yıldız oyuncu için sıraya girdiler! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Danimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Kudus için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra başka takımlar da devrede.

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Yıldız oyuncu için sıraya girdiler! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fransız basınından Footmercato'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kudus için son olarak Rennes talip oldu.

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