24 Mayıs 2020, Pazar

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte 2021 model Galatasaray

Corona virüsü pandemisi nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından 12 Haziran'da başlayacak maçlar için sahaya inen Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda birçok yenilik yapacak olan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan oyuncular ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 14:21
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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte 2021 model Galatasaray

Corona virüsü salgını sonrası gruplar halinde ve sosyal mesafe kurallarına uyarak saha çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gündem transfer...

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte 2021 model Galatasaray

Sezonun ikinci yarısında aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmızılılar, sezonu zirvede tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı amaçlıyor.

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte 2021 model Galatasaray

Yeni sezon planlarını bu amaç doğrultusunda hazırlamaya başlayan Cimbom'da teknik heyet ve scout ekibi transferdeki öncelikleri belirledi.

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte 2021 model Galatasaray

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda geniş rotasyonlu bir takım kurmayı amaçlayan Cimbom, önceliği yerli oyuncu transferine verecek.

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte 2021 model Galatasaray

Yabancı oyuncu transferinde ise birkaç tecrübeli ismin yanı sıra gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, sezonun sona ermesiyle birlikte somut adımları atmaya başlayacak.

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