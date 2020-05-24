Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte 2021 model Galatasaray

Corona virüsü pandemisi nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından 12 Haziran'da başlayacak maçlar için sahaya inen Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda birçok yenilik yapacak olan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan oyuncular ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 24.05.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 14:21 ABONE OL