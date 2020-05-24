24 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Monaco'dan Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru...

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı ve gelecek sezon da kadrosuna katmak istediği Onyekuru konusunda Monaco'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 00:38
ABONE OL
  • 1
  • 10
Monaco'dan Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e de ara verilmişti. Verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da en çok merak edilen konu Onyekuru'nun geleceği...

  • 2
  • 10
Monaco'dan Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru...

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun performansından oldukça memnun kalmış, genç futbolcu şampiyonluktaki katkısıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmişti.

  • 3
  • 10
Monaco'dan Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru...

Sezon başında İngiliz ekibinin, 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'ya sattığı Nijeryalı futbolcu Fransız ekibinde ise teknik direktörle yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisini gösteremedi ve devre arasında yeniden sarı-kırmızılı takımın yolunu tuttu.

  • 4
  • 10
Monaco'dan Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru...

Gösterdiği yüksek performansla Cimbom'un yeniden kiralamak istediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

  • 5
  • 10
Monaco'dan Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru...

Cimbom'a yine bir yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili şok bir haber geldi. İşte detaylar...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör