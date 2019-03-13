13 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi! F.Bahçe ile görüştü...

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi yaşanıyor. Diagne ve Mitroglou transferi ile takımdaki yerini kaybeden Sinan Gümüş'ün Antalya maçı kadrosunda olmama nedeni ortaya çıktı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun menajerinin Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile görüştüğü ve bu nedenle kadroya alınmadığı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.03.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 23:03
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Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi! F.Bahçe ile görüştü...

Galatasaray'ın genç golcüsü Sinan Gümüş'ün, sarı kırmızılı takımın 5-0 kazandığı Antalyaspor maçının kadrosuna neden alınmadığı belli oldu.

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Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi! F.Bahçe ile görüştü...

Son günlerin en çok konuşulan ismi Sinan Gümüş'le ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

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Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi! F.Bahçe ile görüştü...

Diagne ve Mitroglou transferi ile takımdaki yerini kaybeden Sinan Gümüş'ün Antalya maçı kadrosunda olmama nedeni ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi! F.Bahçe ile görüştü...

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun menajerinin Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile görüştüğü ve bu nedenle kadroya alınmadığı öğrenildi.

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Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi! F.Bahçe ile görüştü...

Sarı kırmızılı ekip ile hala sözleşme imzalamayan Sinan Gümüş'ün sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidebileceği iddia edildi.

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