13 Mart 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi! F.Bahçe ile görüştü...
Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi yaşanıyor. Diagne ve Mitroglou transferi ile takımdaki yerini kaybeden Sinan Gümüş'ün Antalya maçı kadrosunda olmama nedeni ortaya çıktı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun menajerinin Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile görüştüğü ve bu nedenle kadroya alınmadığı iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.03.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 23:03
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