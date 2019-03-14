14 Mart 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 yıldız ortaya çıktı!
Lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına erken başladı. Gelecek sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi…
Giriş Tarihi: 14.03.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 10:25
- 1
- 27
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 isim ortaya çıktı!
- 2
- 27
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 isim ortaya çıktı!
- 3
- 27
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 isim ortaya çıktı!
- 4
- 27
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 isim ortaya çıktı!
- 5
- 27
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 isim ortaya çıktı!
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!