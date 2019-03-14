14 Mart 2019, Perşembe

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 yıldız ortaya çıktı!

Lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına erken başladı. Gelecek sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi…

Giriş Tarihi: 14.03.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 10:25
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 isim ortaya çıktı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 isim ortaya çıktı!

Sarı-Kırmızılılarda transfer çalışmaları şimdiden başladı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 isim ortaya çıktı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 isim ortaya çıktı!

Bu sezon ligi en kötü ilk ikide bitirmek isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gelirinden olmak istemiyor.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 isim ortaya çıktı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 isim ortaya çıktı!

Galatasaray'da yönetim, bu doğrultuda maliyeti düşürmek için hamleler yapacak.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 isim ortaya çıktı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 isim ortaya çıktı!

Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in performansını beğenmediği 2 isimle yolları ayıracak.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 isim ortaya çıktı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği 3 isim ortaya çıktı!

Aslan, 3 ismi ise gelecek sezon takıma katmak istiyor.

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