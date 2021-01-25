Yıldız isme büyük övgü! "Galatasaray'daki en özellikli futbolcu"

SERKAN KORKMAZ - UTANÇ VE ŞANS

Maçın ilk yarısında, zeminin üzerinde, topla kalesi arasında -sadece- duran Yeni Malatyasporlu oyuncular, Galatasaray'ı durdurmakta hiç zorlanmadı. Terim'in, bu denli kötü bir zemine rağmen bu denli teknik bir maç kadrosu sahaya sürmesi bence doğru bir seçim değildi. Her ne kadar (ben dahil) kimse tarafından beğenilmeseler de Etebo ve Ömer'den en az biri Emre Akbaba yerine sahaya çıksa daha mantıklı olurdu.