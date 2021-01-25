25 Ocak 2021, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Yıldız isme büyük övgü! "Galatasaray'daki en özellikli futbolcu"

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle kapattı. Spor yazarları, maçın ardından zorlu mücadeleye köşelerinde yer verirken, sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullanıldı. İşte spor yazarlarının Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı yorumları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 25.01.2021 08:48
ABONE OL
  • 1
  • 13
Yıldız isme büyük övgü! Galatasaray'daki en özellikli futbolcu

SERKAN KORKMAZ - UTANÇ VE ŞANS

Maçın ilk yarısında, zeminin üzerinde, topla kalesi arasında -sadece- duran Yeni Malatyasporlu oyuncular, Galatasaray'ı durdurmakta hiç zorlanmadı. Terim'in, bu denli kötü bir zemine rağmen bu denli teknik bir maç kadrosu sahaya sürmesi bence doğru bir seçim değildi. Her ne kadar (ben dahil) kimse tarafından beğenilmeseler de Etebo ve Ömer'den en az biri Emre Akbaba yerine sahaya çıksa daha mantıklı olurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Yıldız isme büyük övgü! Galatasaray'daki en özellikli futbolcu

Hamzaoğlu, takımına adeta "ilk yarı hiçbir şey yapmayın; bırakın debelenip dursunlar" demiş gibiydi. Zeminin sakatladığı Feghouli'nin yerine oyuna giren Emre Kılınç, ayağının tozuyla yakaladığı pozisyonu gole çeviremedi.

  • 3
  • 13
Yıldız isme büyük övgü! Galatasaray'daki en özellikli futbolcu

Ninemizle halamızın evleri arasında, kendiliğinden yetişmiş otlar bile ülkemizin gıcır gıcır statlarındaki pek çok zeminden daha elverişli futbol oynamak için. Sektörün toplumdaki etkisi ve finansal büyüklüğüne bakıyorum ve bu zeminlerden gerçekten UTANIYORUM. Bu kadar zor, bu kadar karmaşık bir şey mi yahu futbol oynanacak bir zemin yapmak ve ona bakmak? Pes!

  • 4
  • 13
Yıldız isme büyük övgü! Galatasaray'daki en özellikli futbolcu

Maçın ikinci yarısı da en az ilk yarısı kadar sıkıcıydı. Sahadaki en etkisiz isimlerden Emre Akbaba'nın ilk 11'de olmasının ötesinde, maç biterken oyundan alınması çok şaşırtıcıydı.

  • 5
  • 13
Yıldız isme büyük övgü! Galatasaray'daki en özellikli futbolcu

Mucizevi golü atan Babel benim açımdan Galatasaray'daki en özellikli futbolcu. Terim, şansın yardımıyla da olsa utanç verici bir zeminde kazanmayı başardı. Fakat saha dışında olduğu kadar saha içinde de işlerin yolunda gitmediği çok açık. Bunca tuhaflık bir iki transferle çözülür mü; sanmam.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör