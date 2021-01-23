23 Ocak 2021, Cumartesi

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Galatasaray kafilesi Malatya'ya geldi! Fatih Terim'e yoğun ilgi

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Malatya'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşılarken, teknik direktör Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterildi. İşte o görüntüler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 23.01.2021 19:05 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 19:08
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Galatasaray kafilesi Malatya'ya geldi! Fatih Terim'e yoğun ilgi

Süper Lig'in 21'inci haftasında 24 Ocak Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.

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Galatasaray kafilesi Malatya'ya geldi! Fatih Terim'e yoğun ilgi

Son idmanın ardından karşılaşma için Malatya'ya gelmek üzere saat 16.00'da İstanbul'dan uçağa binen sarı-kırmızılı kafile, saat 17.30'da Malatya Havalimanı'na iniş yaptı.

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Galatasaray kafilesi Malatya'ya geldi! Fatih Terim'e yoğun ilgi

Kafileye taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'e yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolculara destek verdi.

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Galatasaray kafilesi Malatya'ya geldi! Fatih Terim'e yoğun ilgi

Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafilede 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak, taraftarların yanına giderek onlarla fotoğraf çektirdi.

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Galatasaray kafilesi Malatya'ya geldi! Fatih Terim'e yoğun ilgi

Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

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