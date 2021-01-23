Galatasaray kafilesi Malatya'ya geldi! Fatih Terim'e yoğun ilgi

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Malatya'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşılarken, teknik direktör Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterildi. İşte o görüntüler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 23.01.2021 19:05 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 19:08 ABONE OL