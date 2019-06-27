Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Belhanda'nın yerine gelecek

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Yusuf Erdoğan ve Valentine Ozornwafor transferlerinde mutlu sona ulaşan Cimbom'da gözler orta saha transferine çevrildi. Takımdan ayrılacağı iddia edilen Belhanda'nın yerine arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılarda gündemine Copa America'da Uruguay Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız futbolcuyu aldı. Teknik direktör Fatih Terim, Fernando Muslera'ya 30 yaşındaki oyuncunun karakterini sordu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.06.2019 01:03 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 07:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





