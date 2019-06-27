27 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Belhanda'nın yerine gelecek

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Yusuf Erdoğan ve Valentine Ozornwafor transferlerinde mutlu sona ulaşan Cimbom'da gözler orta saha transferine çevrildi. Takımdan ayrılacağı iddia edilen Belhanda'nın yerine arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılarda gündemine Copa America'da Uruguay Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız futbolcuyu aldı. Teknik direktör Fatih Terim, Fernando Muslera'ya 30 yaşındaki oyuncunun karakterini sordu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.06.2019 01:03 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 07:58
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Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Belhanda'nın yerine gelecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor.

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Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Belhanda'nın yerine gelecek

Fatih Terim liderliğinde girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar ilk olarak takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırıp, transferde daha rahat bir şekilde hareket etmek istiyor.

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Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Belhanda'nın yerine gelecek

Son 2 sezonda şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başaran sarı-kırmızılılar, 3. senede ligi lider bitirip şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemiyor.

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Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Belhanda'nın yerine gelecek

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, takıma direkt katkı sağlayabilecek isimleri kadrosuna katıp önüne bakmak istiyor.

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Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Belhanda'nın yerine gelecek

Vedat Muriç, Ryan Babel, Şener Özbayraklı gibi isimlerle imzaya çok yakın olan Aslan'da bu isimlerin yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.

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