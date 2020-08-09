09 Ağustos 2020, Pazar

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Galatasaray'dan Falcao operasyonu! İşte yeni teklif

Transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Falcao gelişmesi yaşaıyor. Bütçeyi 40 milyon euroya düşürmek isteyen sarı kırmızılılar Kolombiyalı yıldızla masaya oturdu. Cimbom yıllık net 5 milyon euro kazanan Radamel Falcao'ya yeni teklif yaptı.

Giriş Tarihi: 09.08.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 10:41
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Galatasaray'dan Falcao operasyonu! İşte yeni teklif

Galatasaray Yönetimi, Radamel Falcao'dan büyük tartışmalara konu olan yıllık ücretinde indirim yapmasını isteyecek.

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Galatasaray'dan Falcao operasyonu! İşte yeni teklif

Cimbom, pandemi nedeniyle verilen arada yüzde 15'lik indirimi kabul eden Kolombiyalı forvete kalan iki yıldaki ücreti için de benzer bir teklif yapacak.

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Galatasaray'dan Falcao operasyonu! İşte yeni teklif

Milliyet'te yer alan habere göre, Falcao'ya pandemi ve Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalındığı için kulübün gelirlerinin düştüğü söylenecek ve yıllık ücretinde yüzde 15 daha indirim yapması istenecek.

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Galatasaray'dan Falcao operasyonu! İşte yeni teklif

Bu indirim gerçekleşmesi halinde bonuslar ve primler hariç yıllık 5 milyon euro neti olan Falcao'nun ücretinin 4 milyon 250 bin euroya indirilmesi anlamına geliyor.

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Galatasaray'dan Falcao operasyonu! İşte yeni teklif

Sezon başında uzun uğraşlar sonucu Monaco'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcunun kendisinden istenecek bu yeni fedakarlığı kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

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