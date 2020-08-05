Fatih Terim kararını verdi! İki yıldız isim...

Süper Lig'in bitmesi, transfer sezonunun başlaması ve harcama limitlerinin de belirlenmesiyle birlikte Galatasaray transferde gaza bastı. Bu kapsamda dış transfer kadar iç transfere de önem veren teknik direktör Fatih Terim, iki yıldız isim için kararını verdi. İşte detaylar...