05 Ağustos 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim kararını verdi! İki yıldız isim...

Süper Lig'in bitmesi, transfer sezonunun başlaması ve harcama limitlerinin de belirlenmesiyle birlikte Galatasaray transferde gaza bastı. Bu kapsamda dış transfer kadar iç transfere de önem veren teknik direktör Fatih Terim, iki yıldız isim için kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 09:59
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Fatih Terim kararını verdi! İki yıldız isim...

2020-21 sezonu için takviyelerini yapmaya başlayan ve transferlerini açıklamak için geri sayıma geçen Galatasaray'da önemli bir karar alındı.

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Fatih Terim kararını verdi! İki yıldız isim...

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle stoperde büyük sorun yaşayan sarı-kırmızılılar savunmanın iki önemli ismini kadroda tutacak.

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Fatih Terim kararını verdi! İki yıldız isim...

Hürriyet'te yer alan habere göre Luyindama'nın milli takımda yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatması, Marcao'nun ise pandemi sonrasında takımdan uzak kalması ile stoperde büyük sorun yaşayan Galatasaray yeni sezonda ideal stoper ikilisini koruma kararı aldı.

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Fatih Terim kararını verdi! İki yıldız isim...

Ligin önümüzdeki ay başlayacak olması ve savunmada benzer sorunların yaşanmasını istemeyen sarı-kırmızılılar transfer piyasasında isimleri birçok kulüple anılan Luyindama ve Marcao'ya gelecek teklifleri dikkate almayacak.

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Fatih Terim kararını verdi! İki yıldız isim...

Uzun süreli sakatlığını yeni atlatan ve izin yapmadan çalışan Luyindama özel program eşliğinde sezona hazır olacak.

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