18 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Yıldız isim müjdeyi verdi! Cimbom'a geliyor...

Tigres'ten bonservisini alacak olan Ekvadorlu golcü, "Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Ünlü bir kulüp ile görüşmelere başladık" diyerek müjdeyi verdi.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 01:40 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 06:38
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Yıldız isim müjdeyi verdi! Cimbom'a geliyor...

Corona virüsü nedeniyle transferde gaza basan Cimbom'da öncelik forvet bölgesi...

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Yıldız isim müjdeyi verdi! Cimbom'a geliyor...

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Florin Andone ile yola devam edilmeyecek.

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Yıldız isim müjdeyi verdi! Cimbom'a geliyor...

DIAGNE'YE VETO

Teknik direktör Fatih Terim, Club Brugge'den geri dönecek olan Mbaye Diagne'yi de kadroda düşünmediğini yönetime iletti.

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Yıldız isim müjdeyi verdi! Cimbom'a geliyor...

Bu nedenle Cimbom transferde forvet bölgesi için arayışlara koyuldu ve gündeme yıldız bir isim geldi.

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Yıldız isim müjdeyi verdi! Cimbom'a geliyor...

Günlerdir Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan futbolcu, sonunda transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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