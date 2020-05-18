18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Dev kulüpler Marcao ve Luyindama'yı transfer etmek istiyordu! Sebebi belli oldu

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon toplam 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Marcao ve Christian Luyindama, sarı-kırmızılı takımda gösterdikleri performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti. Cimbom her iki oyuncudan da yüksek bonservis geliri beklerken, dev kulüplerin bu iki ismi isteme nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 09:45
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Dev kulüpler Marcao ve Luyindama'yı transfer etmek istiyordu! Sebebi belli oldu

Galatasaray'ın iki stoperi Luyindama ve Marcao'nun, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almasının detayları belli oldu.

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Dev kulüpler Marcao ve Luyindama'yı transfer etmek istiyordu! Sebebi belli oldu

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Luyindama ve Marcao düşük maaşları nedeniyle tercih ediliyor.

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Dev kulüpler Marcao ve Luyindama'yı transfer etmek istiyordu! Sebebi belli oldu

Galatasaray formasıyla gösterdikleri performans ve yaşları, transferde ana kriterler gibi gözükse de aslında iki oyuncunun kazandığı rakamların belirleyici olduğu ortaya çıktı.

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Dev kulüpler Marcao ve Luyindama'yı transfer etmek istiyordu! Sebebi belli oldu

Cimbom'un Kongolu stoperi Luyindama yıllık 1 milyon 50, Brezilyalı stoperi Marcao ise 850 bin Euro'ya forma giyiyor. Her iki futbolcu da düşük ücretleri ile takımın en az kazananları arasında yer alıyor.

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Dev kulüpler Marcao ve Luyindama'yı transfer etmek istiyordu! Sebebi belli oldu

Ancak bu durum, her iki futbolcu için yaz transfer döneminde lehlerine olacak gibi değerlendiriliyor. Onları tercih eden kulüpler, rahatlıkla Galatasaray'da kazandığının 2-3 katını verebileceğini oyunculara iletiyor.

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