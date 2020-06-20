20 Haziran 2020, Cumartesi

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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın alternatifi belirlendi! Menajeri de duyurdu

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, bu maçta kalecisi Fernando Muslera'yı sakatlığa kurban etmişti. Sahalardan uzak kalacak deneyimli file bekçisinin yerine alternatif olacak ismi ise sarı-kırmızılılar belirledi bile. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 11:18
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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın alternatifi belirlendi! Menajeri de duyurdu

Fernando Muslera'nın ayağının kırılmasından sonra uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasıyla Galatasaray'da kaleci arayışları başladı.

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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın alternatifi belirlendi! Menajeri de duyurdu

Sezonu yedek kalecisi Okan Kocuk'la tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar gelecek sezon için listesine sürpriz isimleri aldı.

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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın alternatifi belirlendi! Menajeri de duyurdu

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Belçikalı file bekçisi Ruud Boffin'in menajeri katıldığı bir sosyal medya yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın alternatifi belirlendi! Menajeri de duyurdu

Menajer Gunther Thiebaut, deneyimli eldivenin Türkiye'de önemli takımlar tarafından istendiğini söyledi. Belçika basını da bu takımların Galatasaray ve Beşiktaş olduğunu yazdı.

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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın alternatifi belirlendi! Menajeri de duyurdu

Öte yandan Muslera'nın yerine arayışta olan sarı-kırmızılıların listesinde birkaç isim daha var.

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