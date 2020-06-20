Galatasaray'da Fernando Muslera'nın alternatifi belirlendi! Menajeri de duyurdu

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, bu maçta kalecisi Fernando Muslera'yı sakatlığa kurban etmişti. Sahalardan uzak kalacak deneyimli file bekçisinin yerine alternatif olacak ismi ise sarı-kırmızılılar belirledi bile. İşte detaylar...