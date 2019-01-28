28 Ocak 2019, Pazartesi

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Artem Dzyuba için Galatasaray'a flaş cevap

Galatasaray'ın forvet listesinde bulunan Artem Dzyuba için menajer Valerius Mizhigurskis'tan önemli açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 28.01.2019 18:12 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 18:23
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Artem Dzyuba için Galatasaraya flaş cevap

Ara transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Artem Dzyuba için Galatasaraya flaş cevap

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın 10 futbolcuyla birlikte görüşme halinde olduklarını açıkladığı Sarı Kırmızılılar'da Artem Dzyuba aşkı yeniden alevlendi.

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Artem Dzyuba için Galatasaraya flaş cevap

Ancak Zenit Saint Petersburg forması giyen 30 yaşındaki santrfordan bir açıklama geldi.

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Artem Dzyuba için Galatasaraya flaş cevap

Zenit'te forma giyen 30 yaşındaki Rus forvet hakkında konuşan Valerius Mizhigurskis, ''Galatasaray yönetimi beni aradı ve Dzyuba'nın transfer ile ilgilenip ilgilenmediğini sordu.

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Artem Dzyuba için Galatasaraya flaş cevap

Ben Dzyuba'nın menajeri değilim ama yakın arkadaşıyım ve kendisini yakından tanırım.

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