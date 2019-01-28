Galatasarayda forvet borsası!

Galatasaray'da forvet borsası!

Spor Toto Süper Lig'de 19.hafta itibariyle 35 puan ile 2.sırada bulunan Galatasaray'da devre arası transfer döneminin kapanmasına günler kala santrfor takviyesi için tüm imkanlar seferber edildi. Galatasaray'ın transfer merkezinde hücum hattı için tam tamına 9 ismin masada olduğu ifade ediliyor.