Galatasarayda forvet borsası!

29 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray'da forvet borsası!
Spor Toto Süper Lig'de 19.hafta itibariyle 35 puan ile 2.sırada bulunan Galatasaray'da devre arası transfer döneminin kapanmasına günler kala santrfor takviyesi için tüm imkanlar seferber edildi. Galatasaray'ın transfer merkezinde hücum hattı için tam tamına 9 ismin masada olduğu ifade ediliyor.
Giriş Tarihi: 28.01.2019 23:56 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 07:52
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