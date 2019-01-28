28 Ocak 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Bu ismi daha önce duymadınız! Galatasaray resmen istedi...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadroya mutlak bir golcü katmak anlayışı dahilinde ilerleyen Galatasaray, birçok isimle temaslarını sürdürüp seçenekleri artırmak peşinde...

Giriş Tarihi: 28.01.2019 17:53 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 17:55
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Bu ismi daha önce duymadınız! Galatasaray resmen istedi...

Garry Rodrigues ile Ozan Kabak transferlerinden gelen paranın hatırı sayılı bir rakamını santrfor transferine ayıran Galatasaray'da flaş bir transfer teklifi ortaya çıktı.

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Bu ismi daha önce duymadınız! Galatasaray resmen istedi...

İşte Galatasaray'ın herkesten gizli saklı yürüttüğü ancak deşifre olan o transfere dair detaylar ve transfer rakamı...

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Bu ismi daha önce duymadınız! Galatasaray resmen istedi...

Yönetimin üzerine çalışıparaştırma yaptıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'e sunduğu isim, tecrübeli teknik adamdan onay aldı.

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Bu ismi daha önce duymadınız! Galatasaray resmen istedi...

Bu gelişme neticesinde transfer komitesi apar topar yurtdışına çıkarak golcü transferi için resmi teklifini sundu ve oyuncu için 6.5 milyon euro teklif etti.

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Bu ismi daha önce duymadınız! Galatasaray resmen istedi...

Peki popüler bir futbolcu olmayan ancak santrfor özelliklerinin tamamını taşıyan bu keşfedilmemiş yıldız kim? Oyuncuya dair detaylar ve teklif ayrıntıları şöyle:

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