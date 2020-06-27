27 Haziran 2020, Cumartesi
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Cimbom'un ya tamam ya devam maçı! İşte Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Lider konumda bulunan turuncu-lacivertliler, son haftalarda kötü gidişata 'dur' diyemeyen sarı-kırmızılılara karşı sahaya çıkıyor. Cimbom'da önemli isimlerin sakatlıkları bulunurken, bu durum teknik direktör Fatih Terim'in canını sıkıyor. Peki, Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri nasıl olacak? İşte dev mücadele öncesi bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...
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