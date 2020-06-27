Fatih Terim talimatı verdi! Galatasaray'dan Bakayoko bombası

Corona virüsü nedeniyle verilen aradan sonra lige iyi başlayamayan Galatasaray, zirve yarışından uzaklaşmıştı. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, bu kapsamda bomba bir ismi gündemine aldı. Orta sahada Lemina ve Seri'nin takımlarına geri dönecek olması nedeniyle bu bölgeye transfer isteyen Fatih Terim, gözüne Chelsea'nin Fransız yıldızı Tiemoue Bakayoko'yu kestirdi. İşte dev transfer hamlesinin detayları...

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Giriş Tarihi: 27.06.2020 02:35 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 06:46 ABONE OL