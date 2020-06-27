27 Haziran 2020, Cumartesi

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Fatih Terim talimatı verdi! Galatasaray'dan Bakayoko bombası

Corona virüsü nedeniyle verilen aradan sonra lige iyi başlayamayan Galatasaray, zirve yarışından uzaklaşmıştı. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, bu kapsamda bomba bir ismi gündemine aldı. Orta sahada Lemina ve Seri'nin takımlarına geri dönecek olması nedeniyle bu bölgeye transfer isteyen Fatih Terim, gözüne Chelsea'nin Fransız yıldızı Tiemoue Bakayoko'yu kestirdi. İşte dev transfer hamlesinin detayları...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 02:35 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 06:46
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Fatih Terim talimatı verdi! Galatasaray'dan Bakayoko bombası

Cimbom geçen sezonun özellikle ilk yarısında orta sahasından istediği verimi alamayınca zirve yarışında kritik puanlar kaybetmişti.

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Fatih Terim talimatı verdi! Galatasaray'dan Bakayoko bombası

Mario Lemina sakatlık yüzünden sadece ilk devrede 10 maç kaçırdı.

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Fatih Terim talimatı verdi! Galatasaray'dan Bakayoko bombası

Steven Nzonzi de ağır ve etkisiz kalınca Galatasaray büyük şok yaşamıştı.

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Fatih Terim talimatı verdi! Galatasaray'dan Bakayoko bombası

Bu kez orta saha transferinde hata yapmak istemeyen Aslan, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

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Fatih Terim talimatı verdi! Galatasaray'dan Bakayoko bombası

BAKAYOKO BOMBASI!

Sarı-kırmızılılar, Premier Lig devi Chelsea'nin yıldızı Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı.

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