08 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Yıldız golcüden Galatasaray itirafı!

Ara transferin son günlerine kadar forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, birçok yıldız futbolcuyu gündemine almıştı. Golcü futbolcudan yaşananlara dair açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 19:36
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Yıldız golcüden Galatasaray itirafı!

Galatasaray transfer dönemini hareketli geçirirken birçok forvet oyuncuyla yakından ilgilendi.

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Yıldız golcüden Galatasaray itirafı!

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gözdesi haline gelen Wilfried Bony, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

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Yıldız golcüden Galatasaray itirafı!

Swansea City'de kadro dışı bırakılan Wilfried Bony, yaşanan gelişmelerden sonra Al Arabi kulübüne kiralık olarak yollandı.

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Yıldız golcüden Galatasaray itirafı!

Futbol Arena'nın haberinde Fildişi basınına konuştuğu belirtilen Bony, ara transfer döneminde Marsilya ve Galatasaray hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi;

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Yıldız golcüden Galatasaray itiraf��!

"Bunlar önemli kulüpler fakat bana somut bir şey gelmedi. Yaşananlar sadece gazetelerin başlıklarıydı. Ben sezon sonuna kadar Swansea City'nin oyuncusuyum demiştim ama beni Al Arabi'ye kiraladılar.

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