Galatasaray dünya devlerini geride bıraktı!

Instagram'da Ocak ayının en çok etkileşim alan spor kulüpleri belli oldu. Listede Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe de yer aldı. Sarı kırmızılılar dünyadaki birçok kulübü geride bırakarak ilk sıralarda yer almayı başardı. İşte Depor Finanzas'ın verilerine göre en çok etkileşim alan kulüpler...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 16:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





