24 Şubat 2019, Pazar
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Galatasaray lige dönüyor! İşte Fatih Terim'in Akhisarspor 11'i
Galatasaray bugün sahasında Akhisar'ı ağırlayacak. İlk yarıda deplasmanda oynanan maçı 3-0 kaybeden Cimbom rövanşı alıp, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.
Giriş Tarihi: 23.02.2019 23:57 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 07:45
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