24 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray lige dönüyor! İşte Fatih Terim'in Akhisarspor 11'i

Galatasaray bugün sahasında Akhisar'ı ağırlayacak. İlk yarıda deplasmanda oynanan maçı 3-0 kaybeden Cimbom rövanşı alıp, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

Giriş Tarihi: 23.02.2019 23:57 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 07:45
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Galatasaray lige dönüyor! İşte Fatih Terim'in Akhisarspor 11'i

Avrupa Ligi'nde Benfica'ya elenerek büyük üzüntü yaşayan Galatasaray yeniden lige döndü.

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Galatasaray lige dönüyor! İşte Fatih Terim'in Akhisarspor 11'i

'Hedef 22' parolasıyla sezona başlayan ve 22. şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar evinde Akhisarspor'u konuk ediyor.

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Galatasaray lige dönüyor! İşte Fatih Terim'in Akhisarspor 11'i

Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yaparak 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Cimbom bugün de aldığı başarılı sonuçları sürdürmek istiyor.

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Galatasaray lige dönüyor! İşte Fatih Terim'in Akhisarspor 11'i

Son sıradaki Akhisar da çıkış arıyor.

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Galatasaray lige dönüyor! İşte Fatih Terim'in Akhisarspor 11'i

KUPAYI KAPTIRDI

Başakşehir'i takip eden Cimbom, şampiyonluk iddiasını sürdürmenin yanı sıra deplasmanda 3-0 kaybettiği maçın rövanşını almayı hedefliyor.

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