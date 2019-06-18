18 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcudan olay itiraf! "Galatasaray'a gelmek istiyorum"

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz sezon transferde geç kalındığı için eleştirilen yönetim, bu kez aynı hatayı tekrarlamak istemiyor. Bu doğrultuda girişimlerine başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Valentine Ozornwafor ve Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı. Ara transfer döneminde kiraladığı Christian Luyindama'yı da bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesine yer alan yıldız futbolcu, "Galatasaray'a gelmek istiyorum" mesajını gönderdi.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 13:41 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 13:42
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Yıldız futbolcudan olay itiraf! Galatasaray'a gelmek istiyorum

Galatasaray'da yönetim transfer için hummalı bir çalışma içinde.

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Yıldız futbolcudan olay itiraf! Galatasaray'a gelmek istiyorum

Yıldız yağmurunu hedefleyen Cimbom, öncelikle bonservissiz şekilde anlaştığı oyunculara imzayı attıracak.

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Yıldız futbolcudan olay itiraf! Galatasaray'a gelmek istiyorum

Bu konuda somut girişimlerde bulunan sarı-kırmızılı kurmaylar, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı.

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Yıldız futbolcudan olay itiraf! Galatasaray'a gelmek istiyorum

Bu 4 transferin hafta içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

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Yıldız futbolcudan olay itiraf! Galatasaray'a gelmek istiyorum

Aslan ayrıca ara transfer döneminde Standard Liege'den kiraladığı Christian Luyindama'yı da bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak.

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