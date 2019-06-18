Yıldız futbolcudan olay itiraf! "Galatasaray'a gelmek istiyorum"

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz sezon transferde geç kalındığı için eleştirilen yönetim, bu kez aynı hatayı tekrarlamak istemiyor. Bu doğrultuda girişimlerine başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Valentine Ozornwafor ve Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı. Ara transfer döneminde kiraladığı Christian Luyindama'yı da bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesine yer alan yıldız futbolcu, "Galatasaray'a gelmek istiyorum" mesajını gönderdi.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 13:41 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 13:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





