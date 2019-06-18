18 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Resmen duyurdular

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Sezon başında Torino'dn Adem Ljajic ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, adı Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcu için temaslara başladı.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 11:17
  • 1
  • 15
Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Resmen duyurdular

Hemen hemen her transfer döneminde ismi Türk kulüpleriyle anılan Arjen Robben ilk kez Türkiye'ye çok yakın.

  • 2
  • 15
Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Resmen duyurdular

Geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'le şampiyon olarak tamamlayan ve Alman ekibine veda eden Hollandalı yıldız, geleceğiyle ilgili kararı 2 hafta içinde vereceğini söyledi.

  • 3
  • 15
Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Resmen duyurdular

Sky Sport'un Alman tarafına konuşan Arjen Robben şunları söyledi;

  • 4
  • 15
Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Resmen duyurdular

"Kramponlarımı söğüt dalına asıp asmayacağım konusunda hala kararsızım. Bu konuda 1-2 hafta içinde kararımı vermeyi planlıyorum.

  • 5
  • 15
Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Resmen duyurdular

Kararımı verdiğim zaman bunu kamuoyuyla paylaşacağım. Şu anda ailemle ve menajerimle durum değerlendirmesi yapıyoruz. Net bir karar vermiş değiliz"

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör