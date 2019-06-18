18 Haziran 2019, Salı
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Resmen duyurdular
Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Sezon başında Torino'dn Adem Ljajic ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, adı Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcu için temaslara başladı.
Giriş Tarihi: 18.06.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 11:17
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