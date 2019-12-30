30 Aralık 2019, Pazartesi
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Yıldız futbolcudan itiraf: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi...
Süper Lig'de ilk devrenin bitmesiyle beraber takımlar da tamamen transfere odaklandı. FFP kapsamında Süper Lig devleri eli kısıtlı davranacakken, şampiyonluğun en önemli 2 adayı Galatasaray ve Beşiktaş yıldız oyuncu için karşı karşıya geldiği ortaya çıktı! Bu bilgiyi de bizzat oyuncunun kendisi verdi! Peki hangi oyuncuyu Galatasaray ve Beşiktaş istemiş? İşte tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.12.2019 17:49
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