Yıldız futbolcudan itiraf: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi...

Süper Lig'de ilk devrenin bitmesiyle beraber takımlar da tamamen transfere odaklandı. FFP kapsamında Süper Lig devleri eli kısıtlı davranacakken, şampiyonluğun en önemli 2 adayı Galatasaray ve Beşiktaş yıldız oyuncu için karşı karşıya geldiği ortaya çıktı! Bu bilgiyi de bizzat oyuncunun kendisi verdi! Peki hangi oyuncuyu Galatasaray ve Beşiktaş istemiş? İşte tüm ayrıntılar...