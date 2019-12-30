30 Aralık 2019, Pazartesi

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Yıldız futbolcudan itiraf: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi...

Süper Lig'de ilk devrenin bitmesiyle beraber takımlar da tamamen transfere odaklandı. FFP kapsamında Süper Lig devleri eli kısıtlı davranacakken, şampiyonluğun en önemli 2 adayı Galatasaray ve Beşiktaş yıldız oyuncu için karşı karşıya geldiği ortaya çıktı! Bu bilgiyi de bizzat oyuncunun kendisi verdi! Peki hangi oyuncuyu Galatasaray ve Beşiktaş istemiş? İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 17:49
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Yıldız futbolcudan itiraf: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi...

Şampiyonluk yarışının büyük bir heyecana sahne olduğu Süper Lig'de, ilk yarının tamamlanmasının ardından dev kulüpler büyük bir şok yaşadı. Zira Anadolu ekipleri bu sezon dikkat çeken bir başarıya imza atarken, Demir Grup Sivasspor da ilk yarıyı lider bitiren takım oldu.

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Yıldız futbolcudan itiraf: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev kulüpler de ligdeki istikrarsız gidişlerine son vermek ve zirve yarışından kopmamak için ocak ayı transfer dönemini iyi değerlendirmenin hesaplarını yapıyor.

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Yıldız futbolcudan itiraf: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi...

Oyuncu listesi finansal nedenlerden dolayı kısıtlı olan kulüpler zaman zaman da aynı oyuncu için devreye girebiliyor. Onlardan biri de Beşiktaş ile Galatasaray arasında yaşandı.

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Yıldız futbolcudan itiraf: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi...

Belçika Ligi takımlarından Gent'te forma giyen Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk verdiği röportajda dikkat çeken ifadelere imzasını attı.

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Yıldız futbolcudan itiraf: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi...

Ukrayna Milli Takımı'nda da forma giyen başarılı futbolcu, "Kulübümle yeni sözleşme imzaladığımda beni satabileceklerini söylediler. Serbest kalma maddesi eklemediler ancak beni bırakacaklardı" dedi.

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