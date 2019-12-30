30 Aralık 2019, Pazartesi
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Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için bunu yaptı
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte ocak ayı için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olması beklenen ve Henry Onyekuru ile Marcelo Saracchi ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan sesleri yükseliyor... Ocak ayında Galatasaray'a döneceği konuşulan tecrübeli futbolcunun eski takımında forma giyebilmek için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 11:02
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