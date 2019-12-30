30 Aralık 2019, Pazartesi

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Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için bunu yaptı

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte ocak ayı için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olması beklenen ve Henry Onyekuru ile Marcelo Saracchi ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan sesleri yükseliyor... Ocak ayında Galatasaray'a döneceği konuşulan tecrübeli futbolcunun eski takımında forma giyebilmek için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 11:02
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Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için bunu yaptı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Rakibini Falcao (2), Celutska (k.k.) Babel ve Taylan Antalyalı'nın attığı gollerle 5-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısını moralli kapattı.

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Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için bunu yaptı

Bu sezon hem lig hem de Avrupa'da istediği performansı sahaya yansıtamayan Cimbom'da Antalya temsilcisiyle yapılan maçın ardından gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için bunu yaptı

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesinin ardından takıma dahil olan oyuncuların çoğundan istediği katkıyı alamayan Galatasaray, ocak ayında da kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için bunu yaptı

Yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısında bambaşka bir grafik sergilemek isteyen Aslan'ın Onyekuru ve Sarrachi ile anlaşma sağlandığı ve iki oyuncuyla da 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi.

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Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için bunu yaptı

Takıma dahil edeceği isimlerle birlikte birçok oyuncuyula yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da başta kadro dışı bırakılan Nzonzi ile birlikte Nagatomo, Mariano, Belhanda ve Seri'nin de takımdan gönderileceği öğrenildi.

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