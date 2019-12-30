30 Aralık 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray bombayı patlatıyor! Süper Lig'i sallayacak transfer...

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor galibiyetiyle devre arasına moral depolayarak giren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. 10 puanlık farkı ikinci yarıda kapatarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. Haberde dünya yıldızının ocak ayında Cimbom'a imza atacağı duyurulurken, sözleşme detayları da belirtildi.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 20:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 21:05
  • 1
  • 16
Galatasaray bombayı patlatıyor! Süper Lig'i sallayacak transfer...

Süper Lig'de ilk yarının perdesi 30 Aralık'ta oynanacak mücadelelerle resmen kapanıyor. İkinci devre için kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüpler, birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

  • 2
  • 16
Galatasaray bombayı patlatıyor! Süper Lig'i sallayacak transfer...

Bu kulüplerden biri de ilk yarıyı Antalyaspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle kapatan Galatasaray. İlk devrede yapılan birçok yeni transfere rağmen beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla 27 puan ile 6. sırada bulunuyor.

  • 3
  • 16
Galatasaray bombayı patlatıyor! Süper Lig'i sallayacak transfer...

Son haftayı galibiyetle kapatsa da Aslan, gerek oyuncuların bireysel performansı gerekse takım halinde gösterilen performanslar teknik heyeti yeteri kadar tatmin etmiyor.

  • 4
  • 16
Galatasaray bombayı patlatıyor! Süper Lig'i sallayacak transfer...

Bu sebeptendir ki tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, ocak ayı transfer dönemini işaret etmişti. 4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için sarı-kırmızılıların gündemine flaş bir isim geldi.

  • 5
  • 16
Galatasaray bombayı patlatıyor! Süper Lig'i sallayacak transfer...

Takımdan gönderilecekler listesinde ilk sırada bulunan sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın yerine oyuncu arayışlarını hızlandıran Galatasaray, geçtiğimiz transfer döneminde de ilgilendiği ancak sonuçsuz kalan Hatem Ben Arfa için temaslara tekrar başladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör