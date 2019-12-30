30 Aralık 2019, Pazartesi
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Galatasaray bombayı patlatıyor! Süper Lig'i sallayacak transfer...
Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor galibiyetiyle devre arasına moral depolayarak giren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. 10 puanlık farkı ikinci yarıda kapatarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. Haberde dünya yıldızının ocak ayında Cimbom'a imza atacağı duyurulurken, sözleşme detayları da belirtildi.
Giriş Tarihi: 30.12.2019 20:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 21:05
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