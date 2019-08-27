27 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcudan Galatasaray'a kötü haber! Ameliyat şüphesi...

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Süper Lig'in ilk iki haftasına kötü bir başlangıç yapan ve sadece bu maçlarda sadece 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılar yıldız futbolcusundan gelen haberle sarsıldı. Transferin bitmesine 1 hafta kala teknik direktör Fatih Terim yıldız futbolcunun alternatifini belirledi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 20:32
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Yıldız futbolcudan Galatasaray'a kötü haber! Ameliyat şüphesi...
Son şampiyon Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.
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Yıldız futbolcudan Galatasaray'a kötü haber! Ameliyat şüphesi...
Sezonun ilk maçında Denizlispor'a mağlup olan ikinci maçta da evinde son dakika golüyle Konyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar lige şanssız bir giriş yaptı.
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Yıldız futbolcudan Galatasaray'a kötü haber! Ameliyat şüphesi...
Sezona şanssız başlayan sarı-kırmızılılar yıldız futbolcusundan gelen sakatlık haberi ile telaşa kapıldı.
İşte detaylar...
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Yıldız futbolcudan Galatasaray'a kötü haber! Ameliyat şüphesi...
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da Belhanda şoku yaşanıyor. Belindeki ağrılar nedeniyle Konyasyor maçında forma giyemeyen Faslı futbolcuda fıtık şüphesi bulunduğu öğrenildi.
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Yıldız futbolcudan Galatasaray'a kötü haber! Ameliyat şüphesi...

Yıldız oyuncunun ameliyat olması halinde birçok plan sekteye uğrayacak.

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