27 Ağustos 2019, Salı
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Yıldız futbolcudan Galatasaray'a kötü haber! Ameliyat şüphesi...
Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Süper Lig'in ilk iki haftasına kötü bir başlangıç yapan ve sadece bu maçlarda sadece 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılar yıldız futbolcusundan gelen haberle sarsıldı. Transferin bitmesine 1 hafta kala teknik direktör Fatih Terim yıldız futbolcunun alternatifini belirledi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 27.08.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 20:32
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