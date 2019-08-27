Yıldız futbolcudan Galatasaray'a kötü haber! Ameliyat şüphesi...

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Süper Lig'in ilk iki haftasına kötü bir başlangıç yapan ve sadece bu maçlarda sadece 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılar yıldız futbolcusundan gelen haberle sarsıldı. Transferin bitmesine 1 hafta kala teknik direktör Fatih Terim yıldız futbolcunun alternatifini belirledi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...