28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Falcao için son 6 gün
17 Haziran'da başlayan transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. Bu sezon birçok önemli oyuncular alan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao'yu da kadrosuna katması bekleniyor. Tabii en büyük korkulardan birisi de işin son güne kalması. Gelecek, geliyor, geldi derken günler su gibi akıp geçti ve şimdi transfer döneminin sona ermesine 6 gün kaldı...
Giriş Tarihi: 28.08.2019 00:49 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 07:09
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