28 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Falcao için son 6 gün

17 Haziran'da başlayan transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. Bu sezon birçok önemli oyuncular alan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao'yu da kadrosuna katması bekleniyor. Tabii en büyük korkulardan birisi de işin son güne kalması. Gelecek, geliyor, geldi derken günler su gibi akıp geçti ve şimdi transfer döneminin sona ermesine 6 gün kaldı...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 00:49 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 07:09
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Falcao için son 6 gün

Galatasaraylıların, Radamel Falcao beklentisi dün de gerçekleşmedi. Sarı-kırmızılı ekip yaklaşık 40 gündür Kolombiyalı golcüyle anılıyor.

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Falcao için son 6 gün

Bu süreçte birçok gelişme yaşandı. En önemlisi, Monaco'nun da oluru ile Falcao ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmasıydı.

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Falcao için son 6 gün

Üstüne Albayrak'ın Falcao ile çektirdiği fotoğraf ve "Yüzde 99 bitti" açıklaması beklentilerin tavan yapmasına neden oldu. Ancak heyecanla beklenen KAP açıklaması gelmedi.

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Falcao için son 6 gün

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Daha kötüsü Falcao'yı bedelsiz göndermeyi kabul eden Monaco'nun çark etmesiydi. Fransızlar önce, takımda kalmasını teklif etti. Buradan tutturamayınca, Galatasaray'ın ilgisini paraya çevirmenin yollarını aramaya başladılar.

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Falcao için son 6 gün

Son olarak Monaco yöneticisi Oleg Petrov'dan ültimatom gibi bir açıklama geldi.

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