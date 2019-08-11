11 Ağustos 2019, Pazar
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Yıldız futbolcudan Galatasaray resti! "Falcao ile oynamak istiyorum"
Şu ana dek tam 9 futbolcuyla sözleşme imzalayarak transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Galatasaray'da gözler Radamel Falcao transferine çevrildi. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını titizlikle sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan yıldız futbolcu, kulübüne Falcao ile beraber Galatasaray'da oynamak istediğini bildirdi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 11.08.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 11:41
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