11 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcudan Galatasaray resti! "Falcao ile oynamak istiyorum"

Şu ana dek tam 9 futbolcuyla sözleşme imzalayarak transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Galatasaray'da gözler Radamel Falcao transferine çevrildi. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını titizlikle sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan yıldız futbolcu, kulübüne Falcao ile beraber Galatasaray'da oynamak istediğini bildirdi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 11.08.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 11:41
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Yıldız futbolcudan Galatasaray resti! Falcao ile oynamak istiyorum

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Yıldız futbolcudan Galatasaray resti! Falcao ile oynamak istiyorum

Sarı-kırmızılılarda transferdeki bir numaralı gündemi ise Radamel Falcao...

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Yıldız futbolcudan Galatasaray resti! Falcao ile oynamak istiyorum

Geçtiğimiz günlerde menajer Ahmet Bulut ile birlikte Fransa'ya giden ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, burada yıldız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

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Yıldız futbolcudan Galatasaray resti! Falcao ile oynamak istiyorum

Görüşme sonrası Albayrak'ın Falcao ile verdiği samimi poz, bu transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

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Yıldız futbolcudan Galatasaray resti! Falcao ile oynamak istiyorum

Falcao da geçtiğimiz günlerde Kolombiya basınına verdiği demeçte "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. Türkiye'de futbol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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