11 Ağustos 2019, Pazar
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Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi ortaya çıktı!
Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray, Radamel Falcao transferi için gün sayıyor. Yıldız golcü ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Falcao'yu resmen açıklaması bekleniyor. Öte yandan Kolombiyalı dünya yıldızının Galatasaray'ı tercih etme sebebi de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 11.08.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 12:37
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