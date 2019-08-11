Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi ortaya çıktı!

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray, Radamel Falcao transferi için gün sayıyor. Yıldız golcü ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Falcao'yu resmen açıklaması bekleniyor. Öte yandan Kolombiyalı dünya yıldızının Galatasaray'ı tercih etme sebebi de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.08.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 12:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





