11 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi ortaya çıktı!

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray, Radamel Falcao transferi için gün sayıyor. Yıldız golcü ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Falcao'yu resmen açıklaması bekleniyor. Öte yandan Kolombiyalı dünya yıldızının Galatasaray'ı tercih etme sebebi de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.08.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 12:37
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Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon önümüzdeki haftasonu başlıyor.

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Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi ortaya çıktı!

Transfer döneminde birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan ekipler yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer girişimlerine hız verdi.

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Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi ortaya çıktı!

Yeni sezonda en çok dikkat çekecek isimlerin başında ise Galatasaray'a imza atması beklenen Falcao geliyor.

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Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi ortaya çıktı!

Falcao transferinde büyük yol alan Galatasaray'da imzaların önümüzdeki hafta atılması bekleniyor.

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Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi ortaya çıktı!

Abdurrahim Albayrak'la fotoğraf çektiren Falcao'nun Cimbom'u seçme nedeni de belli oldu.

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