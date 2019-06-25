Yıldız futbolcudan Galatasaray itirafı! "Fatih Terim ile çıkış yakalarım"

Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan'a gönderererek transferde kaynak yaratmayı amaçlayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Önceliği forvet transferine veren ve adı Vedat Muriç, Radamel Falcao, Benjamin Tetteh ve Mario Balotelli gibi isimlerle anılan Sarı-Kırmızılılarda yıldız futbolcudan sürpriz bir açıklama geldi.