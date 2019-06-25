25 Haziran 2019, Salı

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Yıldız futbolcudan Galatasaray itirafı! "Fatih Terim ile çıkış yakalarım"

Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan'a gönderererek transferde kaynak yaratmayı amaçlayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Önceliği forvet transferine veren ve adı Vedat Muriç, Radamel Falcao, Benjamin Tetteh ve Mario Balotelli gibi isimlerle anılan Sarı-Kırmızılılarda yıldız futbolcudan sürpriz bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 25.06.2019 18:40 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 18:45
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Yıldız futbolcudan Galatasaray itirafı! Fatih Terim ile çıkış yakalarım

Sezonu iki kupayla kapatmayı başaran Galatasaray, transferin de yıldızı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Yıldız futbolcudan Galatasaray itirafı! Fatih Terim ile çıkış yakalarım

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında başarı elde etmek için elindeki tüm imkanları zorlayacak.

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Yıldız futbolcudan Galatasaray itirafı! Fatih Terim ile çıkış yakalarım

Yönetim, ara transfer döneminde olduğu gibi yaz transfer döneminde de forvet transferine öncelik verecek.

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Yıldız futbolcudan Galatasaray itirafı! Fatih Terim ile çıkış yakalarım

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katmış ancak iki oyuncudan da istediği verimi alamamıştı.

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Yıldız futbolcudan Galatasaray itirafı! Fatih Terim ile çıkış yakalarım

Diagne ile yollarını ayırması beklenen Cimbom'da Mitroglou'nun geleceği ise belirsizliğini koruyor.

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