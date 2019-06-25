Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık sözleşme

Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'i kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Geçtiğimiz sezon transferde geç kalındığı için ağır eleştirilere maruz kalan yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor. Şimdiden 5 isimle prensip anlaşmasına varan Sarı-Kırmızılılar, ilk imzayı attırıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun sözleşmesinin detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.06.2019 20:24 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 20:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





