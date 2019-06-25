25 Haziran 2019, Salı

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Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık sözleşme

Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'i kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Geçtiğimiz sezon transferde geç kalındığı için ağır eleştirilere maruz kalan yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor. Şimdiden 5 isimle prensip anlaşmasına varan Sarı-Kırmızılılar, ilk imzayı attırıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun sözleşmesinin detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.06.2019 20:24 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 20:34
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Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık sözleşme

Sezonu çifte kupayla Galatasaray'da ana gündem maddesi transfer...

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Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık sözleşme

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde transfer edecek olan Cimbom, geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı amaçlıyor.

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Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık sözleşme

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, transferde titiz davranıyor.

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Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık sözleşme

Geçen sezon yapılan hataları tamamlamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık sözleşme

Son olarak Bursaspor forması ve adı Galatasaray ile anılan Yusuf Erdoğan da Sarı-Kırmızılı formayı giyerek bu iddiaları doğruladı.

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