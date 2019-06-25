25 Haziran 2019, Salı
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Ryan Babel'den Fatih Terim'i kızdıran talepler
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak hakkı kazanan Galatasaray'ın ilk bombası Ryan Babel olmuştu. Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldız Galatasaray'ı tercih etmişti. Taraftarlar Babel'in resmi imza atmasını beklerken, Hollandalı yıldızdan Fatih Terim'i çıldırtan istekler geldi.
Giriş Tarihi: 25.06.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 14:38
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Ryan Babel Fatih Terim'i çıldırttı! Öyle bir şey istedi ki...
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Ryan Babel Fatih Terim'i çıldırttı! Öyle bir şey istedi ki...
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Ryan Babel Fatih Terim'i çıldırttı! Öyle bir şey istedi ki...
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Ryan Babel Fatih Terim'i çıldırttı! Öyle bir şey istedi ki...
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Ryan Babel Fatih Terim'i çıldırttı! Öyle bir şey istedi ki...
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