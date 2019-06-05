05 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcudan flaş itiraf! "Fatih Terim ile çalışmak için bedava oynarım"

Bu sezon hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'i kazanarak çifte şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. İç ve dış transferde hummalı bir çalışma içerisine giren sarı-kırmızılılarda taraftarları heyecanlandıran sıcak bir gelişme yaşandı. Takımından ayrılmak istediğini açıklayan yıldız futbolcunun teknik direktör Fatih Terim ile çalışmak için yöneticilere savaş açtığı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 16:49
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Yıldız futbolcudan flaş itiraf! Fatih Terim ile çalışmak için bedava oynarım

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray'da transfer dönemi için çalışmalar başladı.

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Yıldız futbolcudan flaş itiraf! Fatih Terim ile çalışmak için bedava oynarım

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon da boy göstereceği Avrupa arenasında başarı elde etmek istiyor.

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Yıldız futbolcudan flaş itiraf! Fatih Terim ile çalışmak için bedava oynarım

Transfer çalışmalarını bu amaçla sürdüren Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda sürdürüyor.

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Yıldız futbolcudan flaş itiraf! Fatih Terim ile çalışmak için bedava oynarım

İç transferde de hareketli günler geçiren ve kaptan Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların Eren Derdiyok, Muğdat Çelik, Ömer Bayram, Kostas Mitroglou, Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmaları neredeyse kesinleşti.

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Yıldız futbolcudan flaş itiraf! Fatih Terim ile çalışmak için bedava oynarım

Kiralık sözleşmeleri sona eren Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru'nun takıma geri dönmeleri beklenmiyor.

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