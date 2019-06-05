05 Haziran 2019, Çarşamba
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Yıldız futbolcudan flaş itiraf! "Fatih Terim ile çalışmak için bedava oynarım"
Bu sezon hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'i kazanarak çifte şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. İç ve dış transferde hummalı bir çalışma içerisine giren sarı-kırmızılılarda taraftarları heyecanlandıran sıcak bir gelişme yaşandı. Takımından ayrılmak istediğini açıklayan yıldız futbolcunun teknik direktör Fatih Terim ile çalışmak için yöneticilere savaş açtığı iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.06.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 16:49
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