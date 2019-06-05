Fatih Terim'den flaş Diagne kararı! Gelecek sezon...

Takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da iç transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu. Teknik direktör Fatih Terim, Senegalli golcüyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...