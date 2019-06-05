05 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş Diagne kararı! Gelecek sezon...

Takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da iç transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu. Teknik direktör Fatih Terim, Senegalli golcüyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 13:37
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Fatih Terim'den flaş Diagne kararı! Gelecek sezon...

Galatasaray'da ayrılık vakti... Terim, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro için yaptığı planlamanın eksiksiz yerine getirilmesi için, yönetimle sürekli temas halinde.

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Fatih Terim'den flaş Diagne kararı! Gelecek sezon...

Geçen sezon lig başladıktan sonra Gomis'i satan Galatasaray, 5 ay forvetsiz kalmış ve Şampiyonlar Ligi'nden elenirken Süper Lig'de Başakşehir'in 8 puan gerisine düşmüştü.

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Fatih Terim'den flaş Diagne kararı! Gelecek sezon...

Fatih Terim ve ekibi, sarı-kırmızılı takımın sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasına rağmen forvet konusunda yaşananları unutmadı.

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Fatih Terim'den flaş Diagne kararı! Gelecek sezon...

Yönetimle kontak halinde olan tecrübeli teknik adam, yeni takviyelere kaynak ve Finansal Fair Play (FFP) dengesine de sadık kalmak adına yıldız birkaç ismin satışına onay verdi.

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Fatih Terim'den flaş Diagne kararı! Gelecek sezon...

O isimlerden biri de sarı kırmızılılarda gol kralı olmasına rağmen performansıyla göz dolduramayan Diagne.

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