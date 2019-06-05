05 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Galatasaray taraftarları Hakan Çalhanoğlu'nun son durumunu merak ediyordu. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin en tepedeki ismi Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir transfer açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 05.06.2019 18:45 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 18:46
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Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray...

Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Galatasaray'da gözler transferin gözdesi Hakan Çalhanoğlu'na çevrilmişti.

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Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray...

Milan'daki performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan milli futbolcu transferi ile ilgili bomba bir açıklama yaptı.

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Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray...

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu, 1 yıl daha Milan'da forma giyeceğini açıkladı.

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Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray...

Hakan, Milan'dan ayrılacak mısın sorusuna, "Gelecek sezon da Milan'da kalacağım." ifadelerini kullandı.

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Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray...

İtalyan ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan bu sezon Milan ile çıktığı 46 maçta 4 gol, 13 asist kaydetti.

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