05 Haziran 2019, Çarşamba
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Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Galatasaray taraftarları Hakan Çalhanoğlu'nun son durumunu merak ediyordu. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin en tepedeki ismi Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir transfer açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 05.06.2019 18:45 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 18:46
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